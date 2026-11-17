Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 4,6 Prozent im Minus bei 55,00 USD. Im Tief verlor die Circle Internet Group-Aktie bis auf 53,38 USD. Bei 57,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 984'690 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 60,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 49,90 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 10,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.11.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 864.89 Mio. USD im Vergleich zu 445.76 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Circle Internet Group am 03.03.2027 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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