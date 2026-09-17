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17.09.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Hausse bei Circle Internet Group am Donnerstagabend

Circle Internet Group Aktie News: Hausse bei Circle Internet Group am Donnerstagabend

Die Aktie von Circle Internet Group zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,2 Prozent auf 84,66 USD.

Circle Internet Group
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Um 20:26 Uhr sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,2 Prozent auf 84,66 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 85,88 USD. Bei 82,93 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'077'765 Circle Internet Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 159,33 USD. 88,20 Prozent Plus fehlen der Circle Internet Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (49,90 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 41,06 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Circle Internet Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,00 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 701.32 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430.03 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 18.11.2026 gerechnet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,04 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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