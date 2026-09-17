Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag höher

Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 4,9 Prozent im Plus bei 84,37 USD. Die Circle Internet Group-Aktie legte bis auf 84,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,93 USD. Von der Circle Internet Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 437'532 Stück gehandelt.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 159,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Circle Internet Group-Aktie 88,85 Prozent zulegen. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 40,86 Prozent Luft nach unten.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie eingenommen. Circle Internet Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 701.32 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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