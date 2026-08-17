Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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17.08.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Abend ins Plus
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Circle Internet Group konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 3,8 Prozent auf 74,29 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 3,8 Prozent auf 74,29 USD. Den Tageshöchststand markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 75,39 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,90 USD. Zuletzt wurden via New York 803'422 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 159,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 114,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,90 USD am 06.02.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Verlust von 32,83 Prozent wieder erreichen.
Circle Internet Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 701.32 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430.03 Mio. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,05 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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