Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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17.08.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,7 Prozent im Plus bei 74,27 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 3,7 Prozent auf 74,27 USD. Den Tageshöchststand markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 75,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 70,90 USD. Bisher wurden via New York 384'906 Circle Internet Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 159,33 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 114,53 Prozent. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 48,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Circle Internet Group seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,00 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Circle Internet Group mit einem Umsatz von insgesamt 701.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 63,09 Prozent gesteigert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,05 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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