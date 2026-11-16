Um 20:26 Uhr fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 9,5 Prozent auf 57,78 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Circle Internet Group-Aktie bis auf 57,09 USD. Mit einem Wert von 57,31 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 1'069'821 Aktien.

Am 13.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 140,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 142,30 Prozent Luft nach oben. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 13,64 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Circle Internet Group-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Circle Internet Group veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 864.89 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 94,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 445.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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