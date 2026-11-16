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16.11.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag im Tiefenrausch
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 8,8 Prozent auf 58,24 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 8,8 Prozent auf 58,24 USD. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 57,31 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 57,31 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 575'663 Stück.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,00 USD. Dieser Kurs wurde am 13.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 140,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 04.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 94,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 864.89 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 445.76 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Circle Internet Group die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,27 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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