Circle Internet Group Aktie News: Investoren fliehen am Freitagabend aus Circle Internet Group

Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 5,5 Prozent auf 82,20 USD. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,73 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,95 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 787'640 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,44 USD an. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 79,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (49,90 USD). Mit einem Abschlag von mindestens 39,29 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Circle Internet Group seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Circle Internet Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 701.32 Mio. USD – ein Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Circle Internet Group 430.03 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 04.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,09 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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