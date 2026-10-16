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Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

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16.10.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag billiger

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag billiger

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 86,45 USD.

Circle Internet Group
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Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 86,45 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Circle Internet Group-Aktie ging bis auf 85,70 USD. Mit einem Wert von 85,95 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 263'748 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,44 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 70,55 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD. Mit Abgaben von 42,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Circle Internet Group gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Circle Internet Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 701.32 Mio. USD im Vergleich zu 430.03 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,09 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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