Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend auf Verkaufszetteln der Anleger

Die Circle Internet Group-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 81,85 USD. Im Tief verlor die Circle Internet Group-Aktie bis auf 79,18 USD. Bei 85,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 2'063'110 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 159,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 48,63 Prozent niedriger. Bei 49,90 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 39,03 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Am 05.08.2026 lud Circle Internet Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 701.32 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,04 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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