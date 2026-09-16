Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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16.09.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Investoren fliehen am Mittwochnachmittag aus Circle Internet Group
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 7,9 Prozent auf 79,47 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 7,9 Prozent auf 79,47 USD ab. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 79,46 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 85,51 USD. Zuletzt wurden via New York 903'581 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 159,33 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 100,49 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,90 USD am 06.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Circle Internet Group-Aktie 59,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,00 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 701.32 Mio. USD gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 18.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Circle Internet Group die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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