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15.10.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 79,39 USD ab.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 79,39 USD ab. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 75,27 USD. Bei 75,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 542'040 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 147,44 USD erreichte der Titel am 28.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 85,72 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 49,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 37,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Es stand ein EPS von 0,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Circle Internet Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 701.32 Mio. USD – ein Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Circle Internet Group 430.03 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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