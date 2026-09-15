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15.09.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Bären lasten am Dienstagabend auf Circle Internet Group

Circle Internet Group Aktie News: Bären lasten am Dienstagabend auf Circle Internet Group

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 9,0 Prozent auf 88,61 USD ab.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 9,0 Prozent auf 88,61 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 88,05 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'141'333 Circle Internet Group-Aktien.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 159,33 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,81 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Circle Internet Group einen Gewinn von 0,00 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 701.32 Mio. USD im Vergleich zu 430.03 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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