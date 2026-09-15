Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Dienstagnachmittag weit abgeschlagen

Die Circle Internet Group-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 8,0 Prozent auf 89,62 USD abwärts. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 88,60 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 92,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 519'948 Circle Internet Group-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 159,33 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Circle Internet Group-Aktie 77,78 Prozent zulegen. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Verlust von 44,32 Prozent wieder erreichen.

Circle Internet Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 701.32 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 430.03 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Circle Internet Group dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,04 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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