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14.10.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Circle Internet Group

Circle Internet Group Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochabend vermehrt von Circle Internet Group

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 6,8 Prozent auf 78,57 USD nach.

Circle Internet Group
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Um 20:26 Uhr ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 6,8 Prozent auf 78,57 USD. Zwischenzeitlich weitete die Circle Internet Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 78,35 USD aus. Mit einem Wert von 82,70 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 896'160 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 147,44 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 87,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 36,49 Prozent Luft nach unten.

Circle Internet Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,00 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 701.32 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,08 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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