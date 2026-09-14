Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verteuert sich am Montagabend kräftig

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 6,0 Prozent auf 96,00 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 97,08 USD. Bei 92,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1'624'201 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 159,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 39,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 49,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Abschläge von 48,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 äusserte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,00 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 701.32 Mio. USD gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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