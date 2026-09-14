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Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

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14.09.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group legt am Montagnachmittag zu

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group legt am Montagnachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Das Papier von Circle Internet Group konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 92,93 USD.

Circle Internet Group
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Um 16:28 Uhr wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 92,93 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 96,40 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 92,00 USD. Zuletzt wechselten 668'384 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 159,33 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Circle Internet Group-Aktie 71,45 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 49,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 46,30 Prozent.

Circle Internet Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Circle Internet Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,00 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 701.32 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umgesetzt.

Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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