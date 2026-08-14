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Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

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14.08.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit Kursverlusten

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit Kursverlusten

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 4,2 Prozent im Minus bei 72,18 USD.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel um 20:26 Uhr um 4,2 Prozent auf 72,18 USD nach. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 71,23 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 74,60 USD. Zuletzt wechselten via New York 654'160 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 159,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 120,74 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Verlust von 30,87 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Circle Internet Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Circle Internet Group im vergangenen Quartal 701.32 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Circle Internet Group.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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