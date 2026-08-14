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14.08.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group fällt am Nachmittag

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group fällt am Nachmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,0 Prozent auf 72,40 USD.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 72,40 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 71,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 74,60 USD. Bisher wurden via New York 281'237 Circle Internet Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 159,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 120,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Circle Internet Group-Aktie. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 31,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Circle Internet Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 701.32 Mio. USD im Vergleich zu 430.03 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,05 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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