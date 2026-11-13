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13.11.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group fällt am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Circle Internet Group. Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 62,97 USD abwärts.
Die Circle Internet Group-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 62,97 USD abwärts. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 60,56 USD ein. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 880'113 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 140,00 USD. Gewinne von 122,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 20,76 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Circle Internet Group 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Circle Internet Group liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Circle Internet Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 864.89 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 94,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 445.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die Circle Internet Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,26 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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