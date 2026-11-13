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13.11.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gibt am Freitagnachmittag nach

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gibt am Freitagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,8 Prozent auf 61,40 USD.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,8 Prozent auf 61,40 USD abwärts. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 61,35 USD ab. Bei 63,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 324'018 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Bei 140,00 USD erreichte der Titel am 13.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 56,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Circle Internet Group-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Circle Internet Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Circle Internet Group liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Circle Internet Group 864.89 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 94,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 445.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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