Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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13.10.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group steigt am Dienstagabend
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 84,57 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 84,57 USD. Die Circle Internet Group-Aktie legte bis auf 84,96 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,64 USD. Zuletzt wurden via New York 726'317 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 28.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 147,44 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 74,34 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD. Mit Abgaben von 41,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 701.32 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,08 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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