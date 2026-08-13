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13.08.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 72,72 USD nach oben.

Circle Internet Group
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 2,0 Prozent auf 72,72 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,16 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 70,03 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 309'016 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Bei 164,53 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 126,25 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,90 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 45,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Circle Internet Group seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Circle Internet Group im vergangenen Quartal 701.32 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 17.08.2027.

Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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