Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend im Minus

Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 4,1 Prozent auf 64,38 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 62,77 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 63,13 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 565'322 Circle Internet Group-Aktien.

Am 13.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 117,46 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 04.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Circle Internet Group 864.89 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 101,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 03.03.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,26 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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