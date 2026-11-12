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12.11.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verliert am Nachmittag kräftig
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 5,1 Prozent auf 63,67 USD abwärts.
Die Circle Internet Group-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 5,1 Prozent auf 63,67 USD. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 62,77 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 63,13 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 274'712 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 119,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (49,90 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 erhielten Circle Internet Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 04.11.2026 vor. Das EPS lag bei 0,84 USD. Im letzten Jahr hatte Circle Internet Group einen Gewinn von 0,00 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 864.89 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 101,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Circle Internet Group einen Umsatz von 430.03 Mio. USD eingefahren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Circle Internet Group am 03.03.2027 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,26 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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