Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Montagabend südwärts

Die Circle Internet Group-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 82,94 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 82,69 USD. Bei 83,52 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 555'998 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 159,33 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 47,94 Prozent niedriger. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 701.32 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Circle Internet Group-Bilanz für Q3 2026 wird am 04.11.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 17.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Circle Internet Group ein EPS in Höhe von 1,08 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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