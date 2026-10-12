Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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12.10.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 85,26 USD zu.
Um 16:28 Uhr sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 85,26 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,55 USD. Bei 83,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 279'583 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 159,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 86,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Verlust von 41,47 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Circle Internet Group 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 05.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 701.32 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Circle Internet Group einen Umsatz von 430.03 Mio. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,08 USD je Circle Internet Group-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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