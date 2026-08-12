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12.08.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Abend tiefer

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 70,69 USD ab.

Circle Internet Group
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Um 20:26 Uhr ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 70,69 USD. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 69,00 USD ein. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 72,00 USD. Zuletzt wechselten 850'323 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 189,92 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 62,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Circle Internet Group-Aktie 29,41 Prozent sinken.

Circle Internet Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Circle Internet Group mit einem Umsatz von insgesamt 701.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 365.09 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 92,10 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 18.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Circle Internet Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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