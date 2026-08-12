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12.08.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochnachmittag tiefer

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 70,30 USD ab.

Circle Internet Group
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 70,30 USD. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 69,00 USD ein. Bei 72,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 480'102 Circle Internet Group-Aktien.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 189,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 170,16 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 29,02 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 701.32 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 365.09 Mio. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von Circle Internet Group.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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