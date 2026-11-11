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11.11.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,3 Prozent auf 67,75 USD zu.
Um 20:26 Uhr ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 4,3 Prozent auf 67,75 USD. In der Spitze gewann die Circle Internet Group-Aktie bis auf 68,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 65,01 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 610'224 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,00 USD. Dieser Kurs wurde am 13.05.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 106,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,90 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.11.2026 hat Circle Internet Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,00 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 101,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 864.89 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Circle Internet Group am 03.03.2027 präsentieren. Am 17.11.2027 wird Circle Internet Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Circle Internet Group am 11.11.2026
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