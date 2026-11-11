Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Nachmittag an Boden

Die Circle Internet Group-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 66,84 USD. Die Circle Internet Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 66,97 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 65,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 283'488 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Bei 140,00 USD erreichte der Titel am 13.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 109,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (49,90 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Circle Internet Group-Aktie 33,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 864.89 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430.03 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 03.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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