Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Freitagabend fester

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 90,66 USD zu. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,77 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,49 USD. Bisher wurden heute 1'021'592 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Bei 159,33 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 75,74 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,96 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 701.32 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430.03 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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