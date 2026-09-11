Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.09.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zieht am Freitagnachmittag an
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 94,68 USD zu.
Das Papier von Circle Internet Group legte um 16:28 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 4,8 Prozent auf 94,68 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,77 USD zu. Bei 91,49 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 477'526 Circle Internet Group-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Circle Internet Group-Aktie 68,28 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Mit einem Kursverlust von 47,30 Prozent würde die Circle Internet Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 05.08.2026 legte Circle Internet Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 17.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je Circle Internet Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,04 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Circle-Aktie unter Druck? Open USD verschärft den Stablecoin-Wettbewerb
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Stablecoins im Blick: Bernstein erwartet Boom bei KI-Zahlungen
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Circle Internet Group
|
16:29
|Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zieht am Freitagnachmittag an (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagabend billiger (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Circle Internet Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Circle Internet Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Circle Internet Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Circle Internet Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Circle Internet Group
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel etwas zu. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.