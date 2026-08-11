Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zieht am Dienstagabend deutlich an

Die Circle Internet Group-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 71,04 USD. In der Spitze legte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 73,34 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 69,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'357'182 Circle Internet Group-Aktien.

Am 13.08.2025 markierte das Papier bei 189,92 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 167,34 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 42,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Circle Internet Group veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Circle Internet Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 92,10 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 365.09 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 701.32 Mio. USD ausgewiesen.

Die Circle Internet Group-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte Circle Internet Group die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,05 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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