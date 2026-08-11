Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zieht am Dienstagnachmittag deutlich an

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 8,5 Prozent auf 72,74 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 73,03 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 69,01 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 702'779 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Bei 189,92 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 61,70 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,90 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,40 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Circle Internet Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,22 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 92,10 Prozent auf 701.32 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 365.09 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 18.11.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.

Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,05 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Circle-Aktie unter Druck? Open USD verschärft den Stablecoin-Wettbewerb

Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker

Stablecoins im Blick: Bernstein erwartet Boom bei KI-Zahlungen