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10.11.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Abend auf rotem Terrain

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 4,5 Prozent auf 64,51 USD.

Circle Internet Group
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Um 20:26 Uhr rutschte die Circle Internet Group-Aktie in der New York-Sitzung um 4,5 Prozent auf 64,51 USD ab. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 63,56 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,00 USD. Zuletzt wechselten 759'782 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 117,02 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,65 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Circle Internet Group liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,84 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 864.89 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430.03 Mio. USD umgesetzt.

Die Circle Internet Group-Bilanz für Q4 2026 wird am 03.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.

Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.

Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.

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Long 14’392.59 19.28 S6W4BU
Long 14’077.55 13.67 SIB29U
Long 13’493.05 8.95 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Circle Internet Group am 10.11.2026

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