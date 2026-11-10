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10.11.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Circle Internet Group
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,7 Prozent auf 66,38 USD abwärts.
Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 66,38 USD. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,37 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 280'798 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2026 auf bis zu 140,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 110,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 24,83 Prozent Luft nach unten.
Circle Internet Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 04.11.2026. Es stand ein EPS von 0,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Circle Internet Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 101,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 864.89 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.
Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,26 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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