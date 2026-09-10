Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagabend billiger

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 2,8 Prozent auf 90,37 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,53 USD nach. Bei 90,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 749'842 Circle Internet Group-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (159,33 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 43,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Circle Internet Group ein EPS von 0,00 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 701.32 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Circle Internet Group-Bilanz für Q3 2026 wird am 18.11.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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