Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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10.09.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 91,96 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 91,96 USD ab. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,53 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 372'657 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 159,33 USD. Dieser Kurs wurde am 11.10.2025 erreicht. Gewinne von 73,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 84,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 701.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,04 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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