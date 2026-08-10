Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagabend mit roten Vorzeichen

Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 66,26 USD. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 64,50 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,15 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 723'835 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Bei 189,92 USD erreichte der Titel am 13.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 186,63 Prozent hinzugewinnen. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 32,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Circle Internet Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 701.32 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 365.09 Mio. USD umgesetzt.

Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Circle Internet Group dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.08.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,04 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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