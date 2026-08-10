Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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10.08.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,1 Prozent auf 65,24 USD ab.
Die Circle Internet Group-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 65,24 USD. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 64,59 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,15 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 352'061 Circle Internet Group-Aktien.
Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 189,92 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 191,11 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,90 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,51 Prozent.
Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 92,10 Prozent auf 701.32 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 365.09 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Am 17.08.2027 wird Circle Internet Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,04 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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