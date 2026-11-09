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09.11.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,7 Prozent auf 67,58 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,7 Prozent auf 67,58 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 65,45 USD. Bei 66,09 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 760'275 Circle Internet Group-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 140,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 107,16 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Circle Internet Group-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Circle Internet Group 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 04.11.2026. Das EPS wurde auf 0,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 864.89 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430.03 Mio. USD umgesetzt.
Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.
Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,24 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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