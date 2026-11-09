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09.11.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,1 Prozent auf 68,02 USD ab.
Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 68,02 USD. Das Tagestief markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 65,45 USD. Bei 66,09 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 388'621 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Am 13.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 140,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 51,41 Prozent niedriger. Bei 49,90 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,64 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Circle Internet Group-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 04.11.2026. Es stand ein EPS von 0,84 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Circle Internet Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,00 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 101,12 Prozent auf 864.89 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 03.03.2027 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,24 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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