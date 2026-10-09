Circle Internet Group Aktie News: Anleger decken sich am Freitagabend mit Circle Internet Group ein

Um 20:26 Uhr sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 6,9 Prozent auf 86,44 USD zu. Die Circle Internet Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 87,56 USD an. Mit einem Wert von 82,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 1'445'142 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (159,33 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. 84,32 Prozent Plus fehlen der Circle Internet Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Circle Internet Group-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Circle Internet Group-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 701.32 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 04.11.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group.

In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,07 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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