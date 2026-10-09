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09.10.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit Aufschlag

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,2 Prozent auf 84,20 USD.

Circle Internet Group
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,2 Prozent auf 84,20 USD. In der Spitze legte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 84,27 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,34 USD. Von der Circle Internet Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 316'429 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 159,33 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 89,23 Prozent. Bei 49,90 USD fiel das Papier am 06.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 40,74 Prozent Luft nach unten.

Circle Internet Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 701.32 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430.03 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Circle Internet Group die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,07 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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