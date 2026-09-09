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09.09.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gibt am Mittwochnachmittag nach

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gibt am Mittwochnachmittag nach

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 95,13 USD.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 95,13 USD abwärts. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 94,85 USD ein. Bei 98,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 321'074 Circle Internet Group-Aktien.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 159,33 USD. Gewinne von 67,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,55 Prozent.

Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 äusserte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 430.03 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 701.32 Mio. USD ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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