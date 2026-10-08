Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verliert am Donnerstagabend

Um 20:26 Uhr ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 79,19 USD. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 78,89 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,59 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 715'710 Aktien.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 159,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 101,20 Prozent Plus fehlen der Circle Internet Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,90 USD am 06.02.2026. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 58,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Circle Internet Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Circle Internet Group 701.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 04.11.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,07 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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