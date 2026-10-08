Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 80,49 USD nach. Die Circle Internet Group-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 78,95 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,59 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 247'696 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 159,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 97,95 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 49,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 61,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 legte Circle Internet Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Circle Internet Group einen Gewinn von 0,00 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 04.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,07 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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