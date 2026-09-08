Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verzeichnet am Dienstagabend Verluste

Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 4,4 Prozent auf 97,54 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die Circle Internet Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,34 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 100,40 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'228'737 Circle Internet Group-Aktien.

Bei einem Wert von 159,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Circle Internet Group-Aktie 63,35 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 95,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,04 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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