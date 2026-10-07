Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gibt am Abend nach

Die Circle Internet Group-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 81,12 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Circle Internet Group-Aktie ging bis auf 79,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,57 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 704'611 Circle Internet Group-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 159,33 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,41 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 49,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 62,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Circle Internet Group 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 18.11.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,07 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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